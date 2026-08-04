Ekspozitë në Spanjë sjell në vëmendje mbi 900 vjet trashëgimi islame dhe andaluziane

Qyteti i Eldës po prezanton një ekspozitë të veçantë që nxjerr në pah ndikimin e kulturës islame dhe andaluziane në historinë dhe identitetin e rajonit.
Një ekspozitë e re e hapur në qytetin Elda të Spanjës po hedh dritë mbi më shumë se 900 vjet trashëgimi islame dhe andaluziane, duke u ofruar vizitorëve një udhëtim nëpër historinë e pasur kulturore të rajonit.
Ekspozita “La huella islámica en Elda” (Gjurmët islame në Elda) u inaugurua më 16 korrik 2026 në Muzeun Arkeologjik të Eldës dhe do të qëndrojë e hapur për publikun deri në maj 2027.
Përmes objekteve arkeologjike, dokumenteve dhe dëshmive historike, ekspozita paraqet ndikimin e qytetërimit islam në zhvillimin e Eldës gjatë periudhës së Al-Andalusit, duke nxjerrë në pah trashëgiminë kulturore, arkitekturore dhe shoqërore të kësaj periudhe.
Vizitorët mund të njihen me gjurmët e komuniteteve myslimane që jetuan në këtë zonë për shekuj me radhë, si dhe me kontributet e tyre në art, zejtari, bujqësi, organizimin urban dhe jetën e përditshme.
Organizatorët e cilësojnë ekspozitën si një mundësi për të rikthyer në vëmendje një pjesë të rëndësishme të historisë së qytetit dhe për të promovuar ruajtjen e trashëgimisë së përbashkët mes kulturave të ndryshme.
Sipas Muzeut Arkeologjik të Eldës (Ayuntamiento de Elda) Ekspozita synon të tregojë se trashëgimia islame është një pjesë e rëndësishme e identitetit historik të Spanjës dhe veçanërisht e rajoneve që për shekuj kanë qenë pjesë e botës së Al-Andalusit.