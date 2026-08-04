Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ekspozitë në Spanjë sjell në vëmendje mbi 900 vjet trashëgimi islame dhe...

Ekspozitë në Spanjë sjell në vëmendje mbi 900 vjet trashëgimi islame dhe andaluziane

Qyteti i Eldës po prezanton një ekspozitë të veçantë që nxjerr në pah ndikimin e kulturës islame dhe andaluziane në historinë dhe identitetin e rajonit.

Një ekspozitë e re e hapur në qytetin Elda të Spanjës po hedh dritë mbi më shumë se 900 vjet trashëgimi islame dhe andaluziane, duke u ofruar vizitorëve një udhëtim nëpër historinë e pasur kulturore të rajonit.
Ekspozita “La huella islámica en Elda” (Gjurmët islame në Elda) u inaugurua më 16 korrik 2026 në Muzeun Arkeologjik të Eldës dhe do të qëndrojë e hapur për publikun deri në maj 2027.
Përmes objekteve arkeologjike, dokumenteve dhe dëshmive historike, ekspozita paraqet ndikimin e qytetërimit islam në zhvillimin e Eldës gjatë periudhës së Al-Andalusit, duke nxjerrë në pah trashëgiminë kulturore, arkitekturore dhe shoqërore të kësaj periudhe.
Vizitorët mund të njihen me gjurmët e komuniteteve myslimane që jetuan në këtë zonë për shekuj me radhë, si dhe me kontributet e tyre në art, zejtari, bujqësi, organizimin urban dhe jetën e përditshme.
Organizatorët e cilësojnë ekspozitën si një mundësi për të rikthyer në vëmendje një pjesë të rëndësishme të historisë së qytetit dhe për të promovuar ruajtjen e trashëgimisë së përbashkët mes kulturave të ndryshme.
Sipas Muzeut Arkeologjik të Eldës (Ayuntamiento de Elda) Ekspozita synon të tregojë se trashëgimia islame është një pjesë e rëndësishme e identitetit historik të Spanjës dhe veçanërisht e rajoneve që për shekuj kanë qenë pjesë e botës së Al-Andalusit.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram