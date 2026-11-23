Senatori i zgjedhur demokrat nga Michigan, Abdul El-Sayed, tha se SHBA-ja duhet t’i zbatojë parimet e demokracisë në politikën e saj ndaj Izraelit dhe Palestinës.
Duke folur për NBC në emisionin “Meet the Press”, El-Sayed tha se duhet të merret parasysh edhe populli palestinez, familjet e të cilit kanë jetuar në Tokën e Shenjtë për breza.
Ai tha se palestinezëve u është premtuar një shtet i tyre, ndërsa ndërkohë shteti izraelit po zgjerohet dhe SHBA-ja po e mbështet këtë proces.
“SHBA-ja duhet gjithmonë ta vendosë demokracinë mbi gjithçka tjetër”, tha El-Sayed.
Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e drejtësisë, të drejtave të barabarta, paqes, dinjitetit dhe të drejtës për vetëvendosje si për palestinezët, ashtu edhe për izraelitët hebrenj.
Sipas tij, mbështetja e këtyre parimeve nuk nënkupton kundërshtimin e ndonjë grupi të caktuar njerëzish. /mesazhi