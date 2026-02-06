Emailet tregojnë se Epstein financoi testimet gjenetike për studime mbi jetëgjatësinë

Emailet e publikuara së fundmi nga dosjet Epstein tregojnë se autori i dënuar i abuzimit seksual, Jeffrey Epstein, financoi testimin gjenetik si pjesë e një përpjekjeje të dukshme për të përdorur ADN-në e tij për mjekësinë rigjeneruese, transmeton Anadolu.
Vite pas dënimit të tij në vitin 2008 për akuza të lidhura me prostitucionin, Epstein pagoi për testet eksperimentale të kryera nga një mjek në një nga spitalet kryesore të SHBA-së dhe eksploroi zhvillimin e qelizave staminale të lidhura me funksionin imunitar dhe shërimin.
Mjeku Joseph Thakuria, atëherë një mjek i lartë në Spitalin e Përgjithshëm të Massachusetts në Boston, punoi gjithashtu me një iniciativë të madhe kërkimore gjenomike në Shkollën Mjekësore të Harvardit.
Thakuria i tha CNN se Epstein mori pjesë në Projektin e Gjenomit Personal të Harvardit, një bazë të dhënash ndërkombëtare e aksesueshme publikisht e të dhënave gjenetike të kontribuara nga vullnetarët për të ndihmuar studiuesit të studiojnë gjenet dhe tiparet njerëzore.
Thakuria nuk është lidhur më parë publikisht me Epstein dhe nuk përballet me akuza për sjellje të keqe. Ai nuk ishte i punësuar drejtpërdrejt nga Universiteti i Harvardit ose Instituti Wyss, i cili mbikëqyr Projektin e Gjenomit Personal. Spitali i Përgjithshëm i Massachusettsit nuk ka të dhëna për autorizimin e tij për të kryer studimet e përmendura në email-e.
Një zëdhënës i MGH tha se Thakuria u largua nga spitali në vitin 2022.
Dokumentet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë si pjesë e dosjeve të Epstein përfshijnë një propozim të shkurtit 2014 që Thakuria i dërgoi Epsteinit duke kërkuar fonde për një iniciativë private për të renditur gjenomet e pacientëve për të identifikuar faktorët gjenetikë që qëndrojnë në themel të sëmundjeve të tyre.
Propozimi gjithashtu përshkruante kërkime të mundshme gjenetike që përfshinin posaçërisht Epstein.
Në qershor të atij viti, Thakuria i dërgoi Epstein një faturë të gjerë për projekte të ndryshme, duke përfshirë një pagesë fillestare prej 2.000 dollarësh për të renditur një pjesë të gjenomit të Epstein.
Fatura përfshinte kostot e parashikuara për “studime të personalizuara të jetëgjatësisë”, të cilat propozonin përdorimin e teknikave të redaktimit të gjeneve, dhe theksuan se Epstein kishte siguruar një mostër pështyme.
Pagesa fillestare mbulonte 1.000 dollarë për të renditur një pjesë të gjenomit të tij të njohur si ekzom dhe 1.000 dollarë të tjerë për të renditur fibroblastet – qeliza që gjenden në indet lidhëse si lëkura dhe muskujt që janë përdorur në kërkime mbi përmbysjen e plakjes. Stafi i Epstein dërgoi një çek prej 2.000 dollarësh po atë ditë.
“Z. Epstein ishte regjistruar në Projektin e Gjenomit Personal, i cili do të studionte predispozicionin e tij gjenetik ndaj gjendjeve të ndryshme shëndetësore. Në një moment, një çek prej 2.000 dollarësh u dha për të mbuluar sekuencimin e ADN-së”, tha Thakuria në një deklaratë.
“Unë isha një mjek-studiues dhe ai (Epstein) ishte një subjekt kërkimi”, shtoi Thakuria.
“Ne gjithashtu patëm diskutime të hershme rreth financimit të mundshëm të kërkimit nga ana e tij, por kjo nuk u materializua kurrë. Ndihem tmerrësisht keq për atë që kaluan viktimat e tij dhe më vjen keq që në atë kohë nuk dija më shumë rreth të kaluarës së tij dhe shkallës së krimeve të tij,” tha Thakuria.
Fatura gjithashtu përshkruante kërkime të mundshme në të ardhmen, duke përfshirë krijimin e qelizave të reja staminale duke filluar nga 10.000 dollarë, si dhe studime më të gjera mbi jetëgjatësinë që përfshinin pacientë të tjerë.
Ai vuri në dukje se sekuencimi i të gjithë gjenomit të Epstein do të kushtonte 11.400 dollarë, ose 21.000 dollarë nëse do të përfshiheshin të dy prindërit e tij, megjithëse fizibiliteti i këtij të fundit ishte i pasigurt.
Nëse të gjitha projektet e propozuara do të kishin vazhduar, kostoja totale do të kishte arritur në 193.400 dollarë.