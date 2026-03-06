Emiratet e Bashkuara Arabe dhe OBI dënojnë kërcënimin ndaj Turqisë pas kapjes së një rakete iraniane

Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik (OBI) kanë dënuar një raketë balistike të lëshuar nga Irani drejt Turqisë, e cila u interceptua nga sistemet e mbrojtjes ajrore të aleatëve.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë, raketa u zbulua pasi kishte kaluar hapësirën ajrore të Irakut dhe Sirisë dhe u neutralizua nga sistemet e mbrojtjes ajrore përpara se të hynte në hapësirën ajrore turke. Copëza të saj raportohet se ranë në provincën Hatay, pa shkaktuar viktima apo të lënduar.
Ministria e Jashtme e Emirateve e cilësoi incidentin si një përshkallëzim serioz dhe një veprim që rrezikon stabilitetin dhe sigurinë në rajon.
Ndërkohë, Organizata e Bashkëpunimit Islamik shprehu solidaritet të plotë me Turqinë dhe theksoi mbështetjen për mbrojtjen e sovranitetit dhe sigurisë së saj. Organizata bëri thirrje për shmangien e veprimeve që mund të përshkallëzojnë më tej tensionet në rajon.
Pas incidentit, Turqia thirri ambasadorin iranian në Ministrinë e Jashtme për të paraqitur protestën zyrtare dhe për të shprehur shqetësimin lidhur me këtë ngjarje.
Ngjarja ndodh në një kohë kur tensionet në Lindjen e Mesme janë rritur ndjeshëm për shkak të konfliktit të vazhdueshëm midis Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. /mesazhi