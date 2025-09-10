Emiri i Katarit mbi sulmin izraelit: Do të marrim të gjitha masat për të mbrojtur sovranitetin e vendit

Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pas sulmit të kryer nga Izraeli në kryeqytetin Doha, u zotua të mërkurën se do të marrë të gjitha masat për të mbrojtur sovranitetin e vendit të tij, transmeton Anadolu.
Duke folur në një telefonatë me Presidentin indonezian, Prabowo Subianto, ai tha se Katari do të ndjekë të gjitha masat për të ruajtur sigurinë dhe sovranitetin e tij përballë sulmit ‘të hapur’ izraelit”, tha në një deklaratë Emiri Diwan, zyra administrative e Katarit.
Aeroplanët luftarakë izraelitë nisën një sulm ajror që synonte udhëheqjen e Hamasit në kryeqytetin e Katarit të martën. Pesë anëtarë të Hamasit dhe një personel sigurie i Katarit u vranë në sulm.