Emiri i Katarit: Netanyahu ëndërron ta shndërrojë rajonin arab në sferë ndikimi izraelit

Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, akuzoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se po përpiqet ta shndërrojë rajonin arab në “një sferë ndikimi izraelit”, raporton Anadolu.
“Kryeministri izraelit ëndërron ta shndërrojë rajonin arab në një sferë ndikimi izraelit”, tha Tamim në Asamblenë e 80-të të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York.
Ai shtoi se vendi i tij është angazhuar në “ndërmjetësim të vështirë” për të ndaluar luftën izraelite në Gaza dhe për të siguruar akses humanitar, por është përballur me “një fushatë dezinformimi” kundër rolit të tij.
Sulmet ajrore të Izraelit në Doha në fillim të këtij muaji minuan përpjekjet për të liruar pengjet e tij nga Gaza, tha ai.
“Kjo nuk do të pengojë përpjekjet tona të vazhdueshme”, tha ai.