Erdogan bën vizitën e parë në Azerbajxhan pas rizgjedhjes president- VIDEO

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan mbërriti të hënën vonë në Azerbajxhan pas vizitës së tij në Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC) si pjesë e turneut të tij të parë jashtë vendit pas rizgjedhjes së 28 majit.

Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev të martën do ta presë Erdoganin me një ceremoni zyrtare në kryeqytetin Baku.

Erdogan dhe Aliyev pritet të diskutojnë hapat për avancimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit dypalësh midis Turqisë dhe Azerbajxhanit dhe të shkëmbejnë pikëpamje mbi zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare.

Udhëheqësit do të mbajnë gjithashtu një konferencë të përbashkët shtypi.

Turkish President Erdogan arrives in Azerbaijan after his first foreign visit to Turkish Republic of Northern Cyprus following his reelection on May 28 https://t.co/9UOAK6xE4J pic.twitter.com/Fa97bhZ6Ti

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 12, 2023