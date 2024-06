Erdogan: Bota duhet të marrë masa kundër Iz’raelit gja’katar

Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan ka uruar zyrtarët e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) në pushtet për festën e Kurban Bajramit.

Ai u drejtua me një mesazh Izraelit, ku tha bota duhet të marrë masa kundër Tel Avivit

“Populli palestinez, i cili ka vuajtur pushtimin, persekutimin dhe masakrat sistematike për 76 vjet, po përjeton edhe një herë një festë të trishtuar, të etur për paqe. Bota duhet të marrë masa kundër Izraelit gjakatar dhe të ndalojë menjëherë masakrat që shohim çdo ditë. Si Turqi, ne kemi mobilizuar të gjitha mjetet tona për të vendosur një paqe të qëndrueshme. Ne kemi vendosur të ndërhyjmë në çështjen kundër Izraelit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Ne kemi ndërprerë plotësisht tregtinë tonë të jashtme me këtë vend. Ne vazhdojmë ndihmën tonë humanitare pa ndërprerje. Ne jemi vendi që ka promovuar më shumë ndihma për Gazën. Ne po bëjmë përpjekje intensive për të aktivizuar botën islame në tërësi. Ne po punojmë për të rritur numrin e vendeve që njohin shtetin e Palestinës. Ne po bëjmë gjithçka që mundemi për fitoren e rezistencës së vëllezërve tanë palestinezë. Si anëtarë të një shteti të madh dhe të një kombi të madh, ne do të vazhdojmë me këmbëngulje t’u shtrijmë dorën të shtypurve dhe të jemi zëri i tyre”, u shpreh Erdogan. /abcnews

