Erdoğan dhe Biden do të takohen në samitin e NATO-s në Vilnius

Presidenti i Turqisë dhe ai i ShBA-së ranë dakord të dielën të kenë një takim kokë më kokë në samitin vijues të NATO-s në kryeqytetin e Lituanisë, Vilnius.

Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një telefonatë me presidentin amerikan Joe Biden, duke diskutuar një sërë çështjesh, duke përfshirë aplikimin e Suedisë për t’u bashkuar me NATO-n dhe shitjen e ShBA-së të avionëve luftarakë F-16 në Turqi, thuhet në një komunikatë nga Drejtoria Turke e Komunikimeve.

Në lidhje me përpjekjet e vazhdueshme të Suedisë për t’iu bashkuar NATO-s, të cilat janë përballur me kundërshtimin e Ankarasë për shkak të shqetësimeve të lidhura me sigurinë dhe terrorizmin, Erdoğan i tha Bidenit se Stokholmi ndërmori “hapa të duhur” duke miratuar amendamentet e fundit antiterror, por këto u anuluan nga demonstratat flagrante nga simpatizantë të grupit terrorist PKK.

Ai tha gjithashtu se do të ishte e gabuar të lidhej pranimi i Suedisë në NATO me shitjen e avionëve F-16 në Turqi, ndërsa falënderoi homologun e tij amerikan për mbështetjen e tij ndaj Ankarasë në dëshirën e saj për të blerë avionët luftarakë nga Uashingtoni.

Të dy krerët diskutuan gjithashtu procesin e pranimit të Turqisë në BE dhe pozicionin e Ukrainës përballë NATO-s gjatë telefonatës.

Duke nënvizuar se Turqia ka qenë parimore dhe e ndershme për anëtarësimin në BE, Erdoğan tha se Ankaraja dëshiron të ringjallë procesin e saj të pranimit për anëtarësimin e plotë në bllok.

Ai shtoi se Turqia dëshiron që vendet kryesore të BE-së dhe udhëheqja e bllokut të japin një mesazh të qartë dhe të fortë mbështetjeje për anëtarësimin e saj gjatë samitit të Vilnius.