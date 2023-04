Erdoğan, Guterres-it: Zgjatja e mekanizmit të ndihmës ndërkufitare në Siri, me “rëndësi të madhe”

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, zhvilloi një bisedë telefonike me kreun e OKB-së, Antonio Guterres, ku tha se zgjatja e mekanizmit të ndihmës ndërkufitare në Siri në korrik do të jetë me “rëndësi të madhe”, transmeton Anadolu.

Sipas një deklarate të Drejtorisë Turke të Komunikimeve, Erdoğan dhe Guterres diskutuan luftën e vazhdueshme Rusi-Ukrainë dhe zhvillimet në Siri dhe Sudan.

Ai tha se Turqia, si një vend që mund të vendosë një dialog me të dyja palët, është e gatshme të bashkëpunojë me OKB-në për të ftuar sërish palët në Sudan në bisedimet e paqes dhe për të ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis tyre.

Duke nënvizuar rëndësinë e vazhdimit të marrëveshjes së drithërave të Detit të Zi, Erdoğan tha se janë të gatshëm të marrin pjesë në grupin e punës që do të formohet me një delegacion ndërinstitucional në rast të arritjes së marrëveshjes për tubacionin e amoniakut.