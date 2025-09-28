Erdogan: Izraeli nuk ka synim për paqe

President Erdogan expresses appreciation for PM Sánchez’s stance on the Global Sumud Flotilla, a civilian initiative seeking to break Gaza blockade. / EFE

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i ka thënë kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez se qeveria izraelite ka treguar se nuk ka asnjë qëllim për të ndjekur paqen, duke theksuar se Netanyahu duhet të ndalojë sabotimin e saj.

Gjatë një bisede telefonike, dy liderët diskutuan mbi marrëdhëniet dypalëshe si dhe çështje rajonale e globale, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve në Ankara.

Erdogan shtoi se këtë vit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për zgjidhjen me dy shtete të konfliktit palestinezo-izraelit. /mesazhi

