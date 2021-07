Presidenti Erdogan iu drejtua punëtorëve të Fabrikës së Paletave të Tankeve në rrethin Sakarya të premten.

Presidenti Recep Tayyip Erdogan tha: “Ne jemi në Libi, jemi në Azerbajxhan, jemi në Siri, jemi në Mesdheun Lindor dhe do të vazhdojmë të jemi.”

“Cilado qoftë e drejta jonë, ne do ta marrim këtë të drejtë dhe do ta bëjmë këtë edhe në të ardhmen. Ne do të zhvillojmë punimet tona të kërkimit të naftës në Mesdheun Lindor, veçanërisht në në Qipro”, tha ai. /trt