Erdogan në OKB: Gjenocidi në Gaza, turp për gjithë botën nga një Izraeli s’ngopet duke vrarë!

Presidenti turk, apel për ndryshimin e rendit ndërkombëtar aktual
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, e vendosi Gazën dhe çështjen palestineze në qendër të fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke kërkuar rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Izraelit dhe nisjen pa vonesë të rindërtimit të Rripit të Gazës.
Në fjalimin e tij në Nju Jork, Erdogan e përshkroi situatën në Gaza me tone jashtëzakonisht të ashpra. Sipas tij, Gaza është shndërruar në “varrezën më të madhe të fëmijëve në botë” dhe në rajonin me numrin më të lartë të amputimeve të gjymtyrëve të fëmijëve.
Ai tha se dhjetëra mijëra palestinezë janë vrarë gjatë viteve të fundit, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, ndërsa shumë familje vazhdojnë të kërkojnë të afërmit nën rrënoja.
“Duhet të fillojmë rindërtimin e Gazës pa humbur kohë!”, tha Erdogan, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ushtrojë presion më të madh ndaj Izraelit. Ai argumentoi se rindërtimi nuk mund të shtyhet më tej ndërsa popullsia palestineze përballet me pasojat e një konflikti shkatërrues.
Presidenti turk tha gjithashtu se një pjesë e madhe e infrastrukturës jetike të Gazës është dëmtuar rëndë. Sipas tij, më shumë se 70 për qind e gjeneratorëve të spitaleve në enklavë nuk funksionojnë për shkak të mungesës së karburantit.
Ai përshkroi Gazën si një hapësirë ku fëmijët që kanë humbur gjymtyrët përpiqen të rikthehen në jetën e përditshme dhe në shkollë, ndërsa familjet vazhdojnë të përballen me pasojat e luftës.
Erdogan e lidhi krizën humanitare me një problem më të gjerë politik: të ardhmen e shtetit palestinez. Ai deklaroi se përpjekjet për të penguar krijimin e një shteti të pavarur palestinez do të dështojnë dhe përsëriti mbështetjen e Ankarasë për një shtet palestinez me integritet territorial, mbi bazën e kufijve të vitit 1967 dhe me Jerusalemin Lindor si kryeqytet.
Po ashtu, u bëri thirrje gjithashtu vendeve që ende nuk e kanë njohur Palestinën si shtet që të rishikojnë qëndrimin e tyre. Në fjalimin e tij, Erdogan theksoi se mungesa e presidentit palestinez Mahmoud Abbas në Asamblenë e Përgjithshme për të dytin vit radhazi ishte, sipas tij, një padrejtësi ndaj popullit palestinez.
Ai tha se Turqia do të vazhdojë të flasë në mbështetje të një Palestine të lirë dhe sovrane. Në qendër të kritikave të Erdoganit ishte edhe mënyra se si komuniteti ndërkombëtar ka reaguar ndaj luftës.
Erdogan argumentoi se sistemi ndërkombëtar po dështon të zbatojë në mënyrë të barabartë të drejtën ndërkombëtare dhe se standardet e ndryshme ndaj shteteve të fuqishme dhe atyre më të dobëta po dëmtojnë besimin te institucionet globale.
Për Gazën, kjo krizë është veçanërisht e dukshme. Erdogan tha se njerëzit në Palestinë, por edhe në rajone të tjera të konfliktit, e kanë humbur besimin te aftësia e Kombeve të Bashkuara për të garantuar paqen dhe sigurinë.
Sipas tij, besimi te OKB-ja mund të rikthehet vetëm kur fëmijët palestinezë të mund të jetojnë të sigurt dhe të shohin në qiell balona e fluturake lodër në vend të avionëve luftarakë dhe dronëve.
Presidenti turk e shtriu kritikën edhe mbi Bregun Perëndimor, ku tha se dhuna e kolonëve izraelitë ka arritur nivele veçanërisht të rënda. Ai akuzoi gjithashtu autoritetet izraelite për kufizimin e qasjes së myslimanëve dhe të krishterëve në vendet e shenjta në Jerusalem dhe shprehu shqetësim për presionin ndaj UNRWA-s, agjencisë së Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinezë.
Erdogan e quajti situatën një çështje humanitare dhe morale, duke deklaruar se bota nuk duhet të qëndrojë indiferente përballë vuajtjeve të civilëve palestinezë. Ai kritikoi atë që e përshkroi si një qasje ndërkombëtare ku përgjegjësia dhe ndëshkimi nuk zbatohen në mënyrë të njëjtë për të gjithë.
Në fund, çështja palestineze u përdor nga Erdogan si shembulli kryesor për argumentin e tij se rendi ndërkombëtar ka nevojë për ndryshim.
Ai përsëriti thirrjen për reformimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, duke kundërshtuar një sistem ku vendimet globale varen në mënyrë disproporcionale nga pesë anëtarët e përhershëm. \tesheshi