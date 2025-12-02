Erdogan pritet të vizitojë Teheranin, konfirmon zëdhënësi i MPJ-së së Iranit

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit bëri të ditur se po zhvillohet koordinimi për caktimin e datës së vizitës së presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, në Teheran.
“Sa i përket vizitës së Presidentit turk në Iran, koordinimi është në proces; udhëtimi është rënë dakord në parim,” tha Esmaeil Baghaei në një konferencë për shtyp të hënën, sipas The Caspian Post që citon mediat iraniane.
Ai shtoi se diplomatët iranianë janë duke diskutuar për caktimin e datës së saktë të vizitës.
Vizita vjen pas udhëtimit të ministrit të Jashtëm turk, Hakan Fidan, në Teheran një ditë më parë, ku ai zhvilloi bisedime me homologun iranian Abbas Araghchi, kryeparlamentarin Mohammad Bagher Ghalibaf dhe presidentin Masoud Pezeshkian. /mesazhi