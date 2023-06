Erdoğan: Qipriotët turq nuk kanë qenë kurrë pakicë

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se qipriotët turq nuk kanë qenë kurrë pakicë, duke theksuar se vendi i tij do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), raporton Anadolu.

“Qipriotët turq kurrë nuk kanë qenë pakicë dhe kurrë nuk do të jenë. Ata që i shpërfillim këto fakte vazhdojnë ëndrrat e tyre për t’u bërë sundimtar të vetëm të ishullit. Unë e këshilloj këtë grup të lë mënjanë obsesionet e tyre dhe të përballen me realitetet e ishullit”, tha presidenti Erdoğan në një konferencë të përbashkët për media me homologun e tij të TRNC-së, Ersin Tatar, gjatë vizitës së tij të parë në vend pas rizgjedhjes së tij më 28 maj.

Siç theksoi presidenti Erdoğan, nëse palët kthehen në tryezën e bisedimeve, kjo do të jetë përmes njohjes së TRNC-së.

“Ne do të vazhdojmë të mbrojmë me vendosmëri të drejtat dhe interesat e Turqisë dhe Republikës Turke të Qipros Veriore”, tha ai.

Presidenti turk tha se udhërrëfyesi i Turqisë është i qartë, duke shtuar se Ankaraja dëshiron që Deti Egje të jetë një “det i paqes”.

Nga ana tjetër, Tatar tha se është “shumë kuptimplote” që Erdoğan po realizon vizitën e tij të parë jashtë vendit në TRNC.

“Ju po u dërgoni mesazhin të gjitha vendeve të botës se po kujdeseni gjithmonë për TRNC-së”, tha Tatar.

Çështja e Qipros

Qiproja ka ngecur në një mosmarrëveshje prej dekadash midis qipriotëve grekë dhe qipriotëve turq, pavarësisht një sërë përpjekjesh diplomatike nga Kombet e Bashkuara (OKB) për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse.

Sulmet etnike që filluan në fillim të viteve 1960 i detyruan qipriotët turq të tërhiqen nga enklava për shkak të sigurisë së tyre.

Në vitin 1974, një grusht shtet i qipriotëve grekë që synonte aneksimin e ishullit nga Greqia çoi në ndërhyrjen ushtarake të Turqisë si një fuqi garantuese për të mbrojtur qipriotët turq nga persekutimi dhe dhuna. Si rezultat, në vitin 1983 u themelua TRNC-ja.

Vitet e fundit ka pasur një proces paqësor pa ndërprerje, duke përfshirë iniciativën e dështuar të vitit 2017 në Zvicër nën kujdesin e vendeve garantuese, Turqisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Administrata qipriote greke u anëtarësua në Bashkimi Evropian (BE) në vitin 2004, në të njëjtin vit kur qipriotët grekë penguan një plan të OKB-së për t’i dhënë fund mosmarrëveshjes së gjatë.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ortak Basın Toplantısıhttps://t.co/Xm2b7yaM6m — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 12, 2023