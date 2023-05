Erdoğan: Refugjatët sirianë po kthehen gradualisht në shtëpitë e tyre – VIDEO

Refugjatët sirianë kanë filluar të kthehen vullnetarisht në vendin e tyre, tha sot presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, raporton Anadolu.

“Ne kemi ndërtuar mbi 100.000 shtëpi për ta në Sirinë veriore … Gradualisht, refugjatët sirianë kanë filluar të vendosen në këto rezidenca”, tha Erdoğan në një ngjarje me të rinj në Ankara.

Erdoğan tha se populli sirian po përballet me kërcënime për jetën nga organizatat terroriste në vendin e tyre, duke shtuar se kthimi i tyre me forcë do të ishte shtypje.

“Nuk ka asnjë kufizim kohor për këtë çështje … Ne japim maksimumin për t’i mbështetur dhe ndihmuar ata në këtë drejtim”, tha ai.

Më shumë se 3,7 milionë sirianë banojnë aktualisht në Turqi, duke e bërë atë vendin që strehon më shumë refugjatë në botë.

Pas fillimit të një lufte të përgjakshme civile në Siri, Turqia miratoi një politikë “të dyerve të hapura” për sirianët që iknin nga persekutimi dhe brutaliteti.

Turqia ka siguruar kthimin vullnetar të rreth 530.000 njerëzve në zonat e sigurta në Siri, ka thënë më herët presidenti Recep Tayyip Erdoğan.

Sipas zyrtarëve, rreth 42.000 sirianë në Turqi janë kthyer në vendin e tyre përtej kufirit që nga tërmetet e 6 shkurtit me qendër në rajonin jugor të Turqisë.

Siria është përfshirë në një luftë të egër civile që nga fillimi i vitit 2011, kur regjimi i Bashar Al-Asadit shtypi me dhunë protestat pro demokracisë.

Qindra mijëra njerëz janë vrarë dhe më shumë se 10 milionë të tjerë janë zhvendosur, sipas vlerësimeve të OKB-së.

