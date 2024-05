Erdoğan shënon 571-vjetorin e çlirimit të Stambollit

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka festuar 571-vjetorin e Çlirimit të Stambollit, një ngjarje kryesore në historinë turke dhe botërore, sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë.

“Unë festoj 571-vjetorin e Çlirimit të Stambollit, një nga fitoret madhështore në historinë botërore dhe historinë tonë,” deklaroi Erdoğan të mërkurën, duke nënvizuar rëndësinë e qëndrueshme të këtij triumfi historik.

Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë deklaroi gjithashtu në X se Presidenti Erdoğan theksoi rëndësinë e “të kuptuarit të frymës” dhe kontekstit të çlirimit.

Ai theksoi “gjeniun ushtarak, vendosmërinë dhe këmbënguljen” që karakterizon përpjekjet e forcave osmane, të udhëhequra nga Fatih Sulltan Mehmet, i cili ishte sulltani i shtatë i Perandorisë Osmane, duke mbretëruar fillimisht nga 1444 deri në 1446 dhe më pas nga 1451 deri në vdekjen e tij në 1481.

Erdogan shtoi se kjo fitore jo vetëm që lehtësoi përhapjen e Perandorisë Osmane, por gjithashtu e krijoi Istanbulin si një tenxhere shkrirjeje të “kulturave dhe besimeve” të ndryshme, kryesisht për shkak të vizionit të Sulltan Mehmetit për “tolerancën dhe qeverisjen e drejtë”.

Drejt ‘shekullit turk’

Presidenti Recep Tayyip Erdoğan tërhoqi paralele midis “përcaktimit” të epokës së Sulltan Mehmetit dhe aspiratave moderne, duke sugjeruar se e njëjta frymë “këmbënguljeje dhe besimi” e udhëheq Turqinë drejt qëllimeve të saj të ardhshme, veçanërisht “Shekulli turk”.

Erdogan e mbylli mesazhin e tij me një nderim për ata që bënë të mundur pushtimin, duke thënë: “Me rastin e 571-vjetorit të Çlirimit të Stambollit, kujtoj me mëshirë, respekt dhe mirënjohje Fatih Sulltan Mehmetin dhe dëshmorët tanë të nderuar që u larguan nga ky qytet botëror me bukuri të pashoqe, si dhe unë u shpreh përshëndetjet e mia të përzemërta të gjithë qytetarëve tanë”.

Çlirimi i Stambollit, i referuar gjithashtu si Rënia e Konstandinopojës, u zhvillua më 29 maj 1453 dhe shënoi një pikë kthese vendimtare në historinë globale.

Kjo ngjarje rezultoi në rënien e Perandorisë Bizantine dhe ngritjen e Perandorisë Osmane si një fuqi dominuese.