Erdoğan: Turqia dhe ShBA-ja hyjnë në “një epokë të re” pas bisedimeve mbi F-35

Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Türkiye dhe Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në “një fazë të re dhe pozitive” të marrëdhënieve të tyre, pas bisedimeve të nivelit të lartë me Presidentin amerikan Donald Trump, të cilat u përqendruan në mbrojtje, tregti dhe stabilitet rajonal.
Duke folur për gazetarët në fluturimin e tij nga Azerbajxhani të mërkurën, Erdoğan tha se vizita e fundit në ShBA dhe bisedat telefonike të mëvonshme me Trump kishin sjellë “sinjale inkurajuese” për çështje kyçe që kishin tendosur marrëdhëniet dypalëshe vitet e fundit.
“Diskutuam si programin F-35 ashtu edhe sanksionet CAATSA dhe morëm mesazhe konstruktive nga Presidenti Trump,” tha Erdoğan.
“Türkiye është një partnere paguese në projektin F-35. Heqja jonë nga programi ishte e pajustifikuar dhe ne po punojmë drejt zgjidhjes së kësaj çështjeje,” shtoi ai.
Erdoğan theksoi se diskutimet teknike mbi projektin e avionit luftarak dhe lehtësimin e sanksioneve janë ende në proces.
“Shpresojmë që këto procese të përfundojnë pozitivisht,” tha ai. “Vizita jonë ka nisur një epokë të re në marrëdhëniet Türkiye–ShBA: një epokë që forcon miqësinë dhe dialogun tonë.”
Çështja e Halkbank “nuk është më problem”
Presidenti shtoi gjithashtu se çështja e gjatë dhe e kontestuar e Halkbank, e cila kishte prishur marrëdhëniet mes Ankarasë dhe Uashingtonit, është tashmë efektivisht e zgjidhur.
“Presidenti Trump më tha drejtpërdrejt, si gjatë takimeve tona ashtu edhe në telefonatën e fundit: ‘Çështja e Halkbank është e mbyllur për ne,’” tha Erdoğan. “Ky është një shprehje e rëndësishme e vullnetit politik.”
Ndërsa disa procedura teknike mbeten ende, Erdoğan tha se pret që çështja të mbyllet zyrtarisht së shpejti.
“Ne duam që ky proces të përfundojë shpejt dhe pozitivisht,” shtoi ai.
Roli i Türkiyes në armëpushimin e Gazës
Erdoğan iu referua edhe krizave rajonale, përfshirë situatën në Gaza dhe Siri, duke theksuar se diplomacia dhe koordinimi i sigurisë së Türkiyes po vazhdojnë “në nivelin më të lartë.”
Ai tha se Ankaraja mbetet në kontakt të vazhdueshëm me ShBA-në, Egjiptin dhe Hamasin për një armëpushim të përhershëm në Gaza dhe se kreu i inteligjencës turke po merr pjesë në bisedimet që po zhvillohen në Sharm el-Sheikh.
“Türkiyea mbështet të gjitha përpjekjet e sinqerta për paqe,” tha Erdoğan, duke paralajmëruar Izraelin të mos minojë negociatat. “Prioriteti ynë është një armëpushim i plotë dhe i qëndrueshëm, ndihmë humanitare pa pengesa dhe rindërtimi i Gazës për popullin palestinez.”
Për Sirinë, Erdoğan theksoi se Türkiye nuk do të lejojë një paqëndrueshmëri të re të nxitur nga organizata terroriste SDF, e mbizotëruar nga PKK-ja dhe YPG-ja, apo nga provokime të huaja.
“Durimi ynë nuk duhet të shihet si dobësi,” tha ai. “Kurrë nuk do të lejojmë që integriteti territorial i Sirisë të rrezikohet. Ata që rreshtohen me Ankaranë dhe Damaskun do të dalin fitimtarë.”
“Türkiye po ngrihet si fuqi rajonale”
Duke iu referuar vizitës në Azerbajxhan, Erdoğan tha se roli i Türkiyes në Organizatën e Shteteve Turke (OTS) tashmë shtrihet përtej bashkëpunimit kulturor.
“OTS-ja nuk është më vetëm një union kulturor, por një platformë për solidaritet strategjik,” tha ai. “Nga inteligjenca te siguria kufitare dhe mbrojtja kibernetike, bashkëpunimi ynë po thellohet.”
Ai theksoi se ndikimi global i Türkiyes u tregua sërish përmes operacionit të Flotilës Sumud, ku përpjekjet turke siguruan lirimin e dhjetëra aktivistëve të ndaluar nga Izraeli.
“Kjo tregoi aftësinë e Türkiyes për veprim të shpejtë humanitar dhe diplomatik,” tha Erdoğan. “Ne kemi dokumentuar çdo shkelje dhe do të kërkojmë drejtësi si përmes diplomacisë ashtu edhe ligjit.”