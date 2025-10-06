Erdoğan: Turqia kryeson në investimet në energjinë e gjelbër

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan tha sot se Turqia kryeson në investimet në energjinë e gjelbër, me pjesën e energjisë së rinovueshme në kapacitetin total të energjisë që është rritur në mbi 60 për qind që nga ky vit, raporton Anadolu.
Duke folur në Forumin e 11-të të Efiçiencës së Energjisë në Stamboll, Erdoğan theksoi se nevojat e botës për energji po rriten vit pas viti paralelisht me rritjen e popullsisë dhe ekonomisë.
“Një pikë tjetër që ia vlen të përmendet është se kërkesa në rritje për energji sinjalizon jo vetëm rritjen dhe zhvillimin e popullsisë, por edhe rritjen e prosperitetit. Paralelisht me këtë rritje të prosperitetit, përdorimi i energjisë, veçanërisht i energjisë elektrike, po zgjerohet”, tha Erdoğan.
“Vetëm në tetë muajt e parë të këtij viti, ne paguam 26 miliardë dollarë për importe energjie. Po punojmë me zell për ta ulur këtë faturë”, tha Erdoğan duke shtuar se “Konsumi ynë ditor i naftës është rreth 1 milion fuçi. Ne sigurojmë 160 mijë fuçi nga kjo nga burimet tona”.
Ai vuri në dukje se edhe pse Turqia ka bërë përparim të konsiderueshëm në zbulimet e gazit në Detin e Zi dhe naftës në Gabar, pamja para saj është se ka “ende shumë punë” për të bërë.
“Aktualisht renditemi të pestë në botë me katër anije aktive shpimi dhe dy anije kërkimore sizmike. Me hyrjen e anijeve tona të reja në inventar, do të ngrihemi në vendin e katërt”, deklaroi Erdoğan.
Duke folur për ekonominë e përgjithshme të Turqisë, Erdoğan tha se parashikojnë rritjen e ekonomisë së vendit në 1.9 trilion dollarë dhe të ardhurat kombëtare për frymë në 21 mijë dollarë deri në vitin 2028.