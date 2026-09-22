Erdogan: Turqia nuk do të pranojë asnjë formulë që nuk është në interes të Libisë

Presidenti turk i tha të hënën në Nju Jork kryetarit të Këshillit Presidencial të Libisë, ku të dy po marrin pjesë në sesionin e 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, se Turqia nuk do të pranojë asnjë formulë që nuk është në interes të Libisë, transmeton Anadolu.
Recep Tayyip Erdogan dhe Mohamed al-Menfi zhvilluan një takim me dyer të mbyllura në Shtëpinë Turke, ose Turkevi, përballë selisë së OKB-së.
Takimi u përqendrua në marrëdhëniet dypalëshe Turqi-Libi dhe zhvillimet rajonale, sipas një deklarate të Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë.
Sipas deklaratës, Erdogan tha se Turqia po vazhdon përpjekjet për të mbështetur stabilitetin në Libi dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes së një procesi që synon dialogun dhe pajtimin.
Presidenti turk tha gjithashtu se po vazhdon puna për zgjerimin e bashkëpunimit mes Turqisë dhe Libisë në fushën e energjisë, mbrojtjes dhe minierave.
Erdogan dhe al-Menfi diskutuan gjatë takimit zhvillimet në Libi dhe në rajonin më të gjerë.
Presidenti gjithashtu e ftoi al-Menfin të marrë pjesë në Samitin e Liderëve të COP31, të cilin Turqia pritet ta organizojë në Antalya në nëntor.
Për shkak të lidhjeve të saj historike dhe kulturore, Turqia i kushton rëndësi të veçantë sigurisë dhe mirëqenies së popullit libian.