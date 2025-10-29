Europë, aty ku flasin për luftën në shkolla

Diskutimi për një “rrezik lufte” të mundshëm po merr dimensione më të gjera në Gjermani në kohën e duhur, duke pasur parasysh pasigurinë gjeopolitike të viteve të fundit. Për herë të parë, ministri i Brendshëm Alexander Dobrid nga Partia Sociale Kristiane Bavareze (CSU) dëshiron ta sjellë këtë diskutim edhe në shkolla, me qëllim që të rrisë ndërgjegjësimin dhe t’i përgatisë nxënësit në mënyrë të përshtatshme.
Duke folur të dielën për revistën financiare Handelsblatt, politikani bavarez propozoi “integrimin e çështjes së parandalimit të krizave në jetën e përditshme shkollore”.
Çfarë do të thotë saktësisht kjo?
“Propozimi im është të futet një periudhë mësimore gjatë vitit shkollor, me pjesëmarrjen e nxënësve më të rritur, në të cilën do të ketë një diskutim rreth skenarëve të kërcënimit që mund të ndodhin dhe si mund të përgatitemi për to”, shpjegon vetë Alexander Dobrid. Ai madje deklaron se do të marrë iniciativën, së bashku me ministrat e brendshëm vendorë të shteteve federale, për ta diskutuar këtë propozim më gjerësisht që në nëntor.
“Panik”, “përfitim nga lufta” apo “mirëkuptim”?
Shumica e partive opozitare po reagojnë fuqishëm ndaj propozimit të Dobrid-it. “Është e qartë se kjo po ngjall frikë, e konsideroj të papranueshme të shkaktohet panik tek fëmijët dhe të rinjtë”, thotë Nicole Golke, nënkryetare e CDU-së së Partisë së Majtë (Die Linke). Dhe përsëri: “Shkollat janë një vend për arsim, emancipim dhe bashkëjetesë paqësore, jo për përgatitje për luftë“, thotë deputetja gjermane në Platformën X.
Alternativa për Gjermaninë (AfD) ksenofobike akuzon politikanin bavarez për “përfitim nga lufta”. Deputeti i partisë, Gottfried Kurio, duke folur për AFP-në, pohon se “qëllimi i ministrit është të ngulisë konceptin e një lufte të ardhshme “si diçka të vetëkuptueshme ose edhe të pashmangshme”.
Përkundrazi, Partia e Gjelbër shpreh mirëkuptim për sugjerimet e Ministrit të Brendshëm gjerman. “Ne e mirëpresim propozimin për t’u treguar të rinjve në shkolla se si të përgatiten siç duhet për një situatë krize”, thotë zëdhënësi i partisë për politikën e brendshme, Leon Eckert. /dw