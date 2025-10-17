Eurostat: 21 për qind e popullsisë së BE-së në rrezik varfërie dhe përjashtimi social në vitin 2024

Më shumë se një e pesta e popullsisë në Bashkimin Evropian ishte në rrezik varfërie ose përjashtimi social në vitin 2024, sipas të dhënave të publikuara sot nga zyra statistikore e BE-së, Eurostat, transmeton Anadolu.
Pesë rajone kanë raportuar norma më shumë se dyfishi i mesatares së BE-së, me rajonin e jashtëm francez të Guianës Franceze që ka regjistruar pjesën më të lartë me 59.5 për qind, i ndjekur nga rajonet jugore italiane të Kalabrisë dhe Kampanjës, me 48.8 dhe 43.5 për qind, përkatësisht, dhe qytetet autonome të Spanjës, Melilla dhe Ceuta, secila me më shumë se katër në dhjetë persona në këtë kategori.
Në total, 25 rajone kanë regjistruar të paktën një të tretën e popullsisë së tyre në rrezik varfërie ose përjashtimi social. Këto ishin përqendruar kryesisht në Greqi, Bullgari, Spanjë, Itali dhe Rumani, si dhe në territoret më të largëta të Francës.
Grupi përfshinte gjithashtu dy rajone urbane të Evropës Perëndimore, rajonin e kryeqytetit të Brukselit në Belgjikë dhe Bremenin në Gjermani.
Në anën tjetër të shkallës, 26 rajone kanë regjistruar shkallë varfërie ose përjashtimi social nën 12.5 për qind. Këto përfshinin shtatë rajone në Italinë veriore dhe qendrore, midis tyre provinca autonome e Bolzanos, në kufi me Austrinë, e cila kishte shkallën më të ulët në BE, 6.6 për qind.
Gjashtë nga tetë rajone në Çeki kanë raportuar shkallë nën të njëjtin prag, përfshirë Jihozapadin, i cili kishte shkallën e tretë më të ulët të bllokut me 8.8 për qind.
Rajone të tjera me shkallë relativisht të ulëta ishin tri rajone në Belgjikën veriore (Vlaams Gewest), tri në Austri, dy në Poloni, rajonin veriperëndimor hungarez të Kozep-Dunantul si dhe rajonet e kryeqyteteve në Kroaci, Rumani, Slloveni dhe Sllovaki.