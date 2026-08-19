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Eurostat: Inflacioni vjetor në Eurozonë u rrit në 2,9 për qind në korrik

Norma vjetore e inflacionit në Eurozonë u rrit në 2,9 për qind në korrik, nga 2,8 për qind në qershor, njoftoi Eurostat të mërkurën, transmeton Anadolu.

Shkalla u rrit gjithashtu në 3 për qind në BE, nga 2,9 për qind në qershor, treguan shifrat zyrtare.

Në korrik 2025, norma vjetore e inflacionit ishte 2 për qind në Eurozonë dhe 2,4 për qind në BE.

Në korrik 2026, shërbimet, energjia, mallrat industriale jo-energjetike dhe ushqimi, alkooli dhe duhani kontribuan pozitivisht në normën vjetore të inflacionit në zonën e euros.

Krahasuar me qershorin 2026, inflacioni vjetor ra në 15 shtete anëtare, mbeti i qëndrueshëm në tre dhe u rrit në nëntë.

Normat më të ulëta vjetore u regjistruan në Suedi (0,3 për qind), Çeki (1,3 për qind), Danimarkë dhe Hungari (të dyja 1,6 për qind) në korrik.

Normat më të larta vjetore u regjistruan në Rumani (8,2 për qind), Lituani (5,4 për qind), Qiprioja Greke dhe Bullgari (të dyja 4,4 për qind).

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