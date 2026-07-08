Evropa Jugore përgatitet për një tjetër valë të nxehtësisë përvëluese

Vendet e Evropës Jugore po përgatiten të përballen të mërkurën me një tjetër valë temperaturash përvëluese, pasi mezi u rikuperuan nga vala e të nxehtit të muajit të kaluar, transmeton Anadolu.
Shërbimi kombëtar i motit i Francës Meteo-France vendosi 67 departamente në alarm portokalli të nxehtësisë pasi temperaturat pritet të arrijnë 41 gradë Celsius në zona të caktuara.
Meteo-France parashikon gjithashtu se 40 departamente mund të përballen me një rrezik të lartë zjarresh, me pesë më shumë gjasa të përballen me një rrezik shumë të lartë.
Vendi është përballur me zjarre të vazhdueshme, kryesisht në departamentet e tij jugore, gjatë ditëve të fundit. Zjarri në Pyrenees-Orientales ka konsumuar tashmë më shumë se 4.900 hektarë.
Autoritetet i thanë ICI se situata u përmirësua të mërkurën, por 800 mallra mbetën në terren për të parandaluar shpërthimet.
Më herët të martën, ministri i Brendshëm, Laurent Nunez njoftoi arrestimin e gjashtë personave me dyshimin se “kanë qenë të përfshirë në shpërthimin e një zjarri”.
Një zjarr në departamentin e Dromes çoi gjithashtu në djegien e 1.400 hektarëve të martën.
Nunez njoftoi gjithashtu herët në mëngjes të mërkurën në kompaninë amerikane të mediave sociale X se një zjarrfikës vullnetar 22-vjeçar u vra ndërsa po i përgjigjej një zjarri gjatë natës në Savoie.
Italia gjithashtu pritet të preket nga vala e ardhshme e të nxehtit, me temperatura që arrijnë deri në 40C (104F) gjatë fundjavës. Disa qytete janë vënë në alarm portokalli, sipas Rai News.
Shërbimi meteorologjik i Spanjës Aemet lëshoi gjithashtu alarme të kuqe për dy komunitete ndërsa pjesa më e madhe e vendit është nën alarm portokalli.
Temperaturat pritet të kalojnë 40C në disa zona dhe të rriten në gati 45C.
Në Portugali, temperaturat pritet gjithashtu të rriten në 40C, me shumë zona nën alarm portokalli.