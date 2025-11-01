“Falënderimi i takon Allahut, që e njoha Islamin, përpara se t’i njihja myslimanët!”

Roger Garaudy, (1913-2012) filozof dhe shkrimtar francez
* * *
Rixha Garudi (Roger Garaudy më parë) (1913–2012), filozof dhe shkrimtar francez, i njohur për ndryshimet e thella mendimore dhe jetën e tij të mbushur me kërkim të së vërtetës.
Lindi në Marsejë dhe e nisi jetën e tij në radhët e Partisë Komuniste, prej së cilës më vonë u largua. Në vitin 1982 deklaroi Islamin e tij, dhe pas kësaj shkrimet e tij ia kushtoi dialogut ndërmjet civilizimeve dhe kritikës ndaj materializmit perëndimor.
Ndër veprat e tij më të njohura janë: “Islami në bankën e të akuzuarve”, “Gërmuesit e varreve” dhe “Premtimet e Islamit”, ku ai ftonte në një botë më të drejtë dhe më të ekuilibruar ndërmjet shpirtit dhe mendjes.
Ai mbeti një zë i lirë në mendimin njerëzor, duke bashkuar mes guximin filozofik dhe mes besimit të thellë në vlerat morale.
Hoxhë Lavdrim Hamja