Familja izraelite publikon video të pengut të mbajtur në Gaza

Familja e pengut izraelit, Matan Zangauker, ka publikuar një video të shkurtër të tij, ku shihet i mbajtur nga Hamasi.
“Dilni dhe bëni zhurmë ashtu siç dini ju,” dëgjohet duke thënë Zangauker në pamje. Videoja nuk është publikuar nga Hamasi, por besohet se është gjetur nga ushtria izraelite brenda Gazës. Data e regjistrimit mbetet e paqartë.
Nëna e tij, Einav Zangauker, është një nga kritiket më të forta të qeverisë izraelite dhe ka kërkuar vazhdimisht një marrëveshje gjithëpërfshirëse për kthimin e të gjithë pengjeve. /mesazhi