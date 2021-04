Familja në Winnipeg punoi xhami në shtëpi për Ramazan

Familja Elbakri në Winnipeg (Kanada) punoi një xhami në shtëpi për Ramazan. Ata nuk e prisnin se do të festonin një Ramazan të dytë larg familjes dhe miqve gjatë pandemisë.

Vitin e kaluar familja Elbakri festoi Ramazanin gjatë pandemisë. Zakonisht ata do të festonin me komunitetin e tyre, shpesh duke shkuar në xhami për të prishur agjërimet e tyre të përditshme (iftar) dhe për të festuar Bajramin – ditën e fundit të Ramazanit. Me gjithçka të mbyllur vitin e kaluar, familja u kthye tek gjëja tjetër e mirë.

“Ne ndërtuam mini xhaminë tonë në shtëpinë tonë sepse xhamitë u mbyllën për shkak të COVID,” tha Abdulghani Elbakri, i cili është 11 vjeç.

Me disa kartona, perde, shtroja namazi dhe një kopje të Kur’anit, së bashku familja bëri xhaminë e tyre të vogël në një dhomë të lirë.

“Ne premë një copë kartoni për t’i ngjarë një forme kupole … ne ngjyrosëm pjesën e poshtme të gjithë së bashku”, tha 13-vjeçari Mei Elbakri.

“Ne vendosëm disa shtroja namazi… kishim dy karrige dhe kishim Kur’anin në një tavolinë pranë tij, ishte një zonë shumë e bukur për qetësim. Unë thjesht shkoja atje gjithë kohën dhe ulesha dhe relaksohesha. ”

Anëtarët e komunitetit musliman në Winnipeg nuk prisnin të festonin një Ramazan të dytë gjatë një pandemie.

“Mendoj se vitin e kaluar ishim përgatitur disi për këtë, por shpresonim se nuk do të ndodhte më. Por, muaji është ende plot shpirtëror, plot bekime,” tha Shahina Siddiqui, presidente e Shoqatës për Shërbime Islame në Winnipeg.

“Unë mendoj se po përpiqemi të bëjmë më të mirën, veçanërisht sepse Ramazani është një muaj kur [komuniteti] bashkohet.”

Fakti që Ramazani po festohet gjatë një pandemie globale që ka shkaktuar shumë mërzi dhe vdekje nuk humbet thotë Siddiqui. Ajo thotë se gjatë këtij muaji, muslimanët mund t’i drejtohen lutjeve për të ndihmuar në kalimin e këtyre kohërave të vështira.

“Ju kërkoni falje dhe kërkoni shërim për të gjitha që njerëzimi po kalon,” tha Siddiqui.

“Këtë vit mendoj se mesazhi që duhet t’i dërgohet komunitetit tonë është që ju lutemi merrni vaksinën tuaj. Vaksinat janë hallall dhe vaksinat nuk do t’ju prishin agjërimin.

“Unë do të shkoj për vaksinën time në ditën e parë të Ramazanit, unë do t’i këshilloja njerëzit të mos e lënë pas dore atë. Kur të vijë termini, ju lutemi merrni atë.”

Muajin e kaluar, urdhrat e shëndetit publik ndryshuan, duke lejuar shërbimet fetare të hapeshin me kapacitet të kufizuar – që do të thotë që xhamitë në Manitoba do të lejohen të lejojnë të hyjnë në një numër të kufizuar njerëzish. Siddiqui thotë se edhe me xhamitë e hapura, namazi mund të bëhet kudo.

Duke filluar nga e marta, shumica e fëmijëve të familjës Elbakri do të fillojnë të agjërojnë. Në besimin islam, kur fëmijët arrijnë pubertetin, ata inkurajohen të agjërojnë për muajin e Ramazanit – që do të thotë se nuk hanë nga lindja e diellit deri në perëndim të diellit.

Kur u pyetën se si ndihet ta bësh një muaj agjërim, fëmijët e familjës Elbakri

pajtohen njëzëri, ata ndihen “mrekullueshëm”.

“Ramazani ju mëson këmbënguljen, ndonjëherë bëhet i vështirë dhe ju jeni me të vërtetë të uritur, ndiheni vërtet të dobët, por pastaj thoni” Unë do të vazhdoj “, tha Mei.

“Thjesht ndieni se është një arritje e madhe të mbaroni çdo vit agjërimin.”

Për Senan, 17 vjeç, më e moshuara dhe më me përvojë me agjërim, ajo ndjen një ndjenjë më të fortë besimi në fund të Ramazanit.

“Ju keni filluar zakone të reja, keni përmirësuar veten, keni forcuar vullnetin tuaj, keni reflektuar,” tha Sena.

“Ju ndiheni në një kuptim… i rifreskuar dhe i përtrirë.”

Abdulganiu kujton një mësim që mësoi vitin e tij të parë.

“Unë agjërova tërë ditën dhe pastaj isha jashtëzakonisht i uritur. Kështu që e pira supën time. Hëngra shumë shpejt. Hëngra shumë dhe nuk u ndala. Kështu që pas një kohe, stomaku im nuk mund ta mbante dhe unë e vjella ”, tha Abdulgani.

“Por të nesërmen isha plotësisht mirë dhe nuk ndodhi më.”

Më i riu në familje, Tameem, 6 vjeç, ka bërë agjërime gjysmë dite në vitet e mëparshme, të cilat ai i përshkruan si “argëtim”. Këtë vit ai thotë se do të përpiqet të agjërojë një ditë të tërë.

Kur u pyet se si po ndihet në ditët përpara Ramazanit, Tameem thotë, “i ngazëllyer sepse më pëlqen Ramazani”. /Mesazhi.com