Familjet e pengjeve kërkojnë marrëveshje, protestojnë në Tel Aviv

Mijëra njerëz u mblodhën përsëri në Tel Aviv, duke kërkuar një marrëveshje që të sjellë fundin e luftës dhe kthimin e pengjeve nga Gaza.
“Qeveria duhet të dërgojë menjëherë një ekip negociator, të finalizojë detajet dhe të kthejë pengjet në shtëpi,” tha Liran Berman, vëllezërit e të cilit mbahen në Gaza. Ai gjithashtu i bëri thirrje Donald Trump-it të përdorë ndikimin e tij për të arritur marrëveshjen.
Forumi i familjeve të pengjeve deklaroi se vetëm kryeministri Benjamin Netanyahu po e pengon kthimin e 50 pengjeve, të gjallë dhe të vrarë.
Nga skena u dha mesazhi se “dritarja e mundësisë po mbyllet, presioni ushtarak rrezikon jetën e pengjeve dhe është koha të përmbyllet marrëveshja”.
Policia arrestoi një 61-vjeçare në Sheshin Habima, e dyshuar për nxitje, pasi udhëhoqi thirrjet: “Me shpirtin dhe gjakun tonë, do të të çlirojmë, Gaza.” /mesazhi