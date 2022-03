Farag: Tani që po flitet për Ukrainen mund të flasim edhe për Palestinën në sport

Kampioni nr. 1 i Tenisit (Squash) egjiptiani Ali Farag pas një deklarate për media flet për standardet e dyfishta në mediat përendimore duke potencuar një anshmërinë e tyre kur flitet për mizoritë nëpër botë ndërsa për luftën në Ukrainë janë të gjithë të bashkuar.

Ja deklarata e tij Shqip dhe Anglisht e përgaditur nga mesazhi.com

“Një gjë tjetër që e di se do të më futë në telashe, por ju e dini se të gjithë kemi parë se çfarë po ndodh në botë për momentin me Ukrainën dhe askush nuk është i lumtur me atë që po ndodh, askush nuk duhet të pranojë kurrë asnjë vrasje në botë, asnjë shtypje. Por asnjëherë nuk na është lejuar të flasim për politikë në sport, papritmas tani lejohet.

Që të na lejohet, shpresoj që edhe njerëzit të shikojnë shtypjen kudo në botë. Dua të them që palestinezët e kanë kaluar këtë gjatë 74 viteve të fundit. Por mendoj se nëse nuk i përshtatet skenarit të mediave perëndimore, nuk mund të flasim për të. Por tani që mund të flasim për Ukrainën, mund të flasim edhe për palestinezët. Kështu që ju lutem mbani në mend këtë. Faleminderit shumë.”

“One more thing that I know it is going to get me in trouble but you know we have all seen what is going on in the world at the moment with Ukraine and nobody is happy what is going on, no body should ever accept any killings in the world, any oppression. But we have never been allowed to speak about politics in sports, but all of a sudden now it is allowed.

So that we are allowed I hope that people also look at the oppression everywhere in the world. I mean the Palestinians have been going through that over past 74 years. But I guess because it does not fit the narrative of the media of the west we could not talk about it. But now that we can talk about Ukraine we can talk about Palestinians. So please keep that in mind. Thank you very much.” /mesazhi