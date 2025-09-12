FBI publikon videon e personit që vrau Charlie Kirk në Universitetin e Utah Valley

FBI publikoi pamje të personit të përfshirë në sulmin fatal në Universitetin Utah Valley, ku mbeti i vdekur komentatori konservator amerikan Charlie Kirk, transmeton Anadolu.
Autoritetet thanë se pamjet filmike tregojnë të dyshuarin duke kërcyer nga çatia e një ndërtese menjëherë pas të shtënave të 10 shtatorit përpara se të largohej nga vendi i ngjarjes. Hetuesit gjetën armë zjarri dhe municione të braktisura në një zonë të pyllëzuar pranë universitetit.
Sipas zyrtarëve, provat e mbledhura nga çatia përfshinin gjurmë këpucësh, një gjurmë parakrahu dhe një gjurmë pëllëmbe. FBI publikoi të enjten foto shtesë të një personi me interes të lidhur me vrasjen e komentatorit konservator amerikan Charlie Kirk.
“FBI vazhdon të punojë së bashku me partnerët tanë të zbatimit të ligjit për të kërkuar drejtësi në vrasjen e Charlie Kirk në Universitetin e Utah Valley më 10 shtator 2025. Po publikojmë foto shtesë të një personi me interes”, shkroi Byroja në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.
Kirk, 31-vjeç, u qëllua për vdekje të mërkurën ndërsa po i drejtohej një grupi studentësh në Universitetin Utah Valley në qytetin Orem, rreth 64,4 kilometra në jug të Salt Lake City. Sulmi me sa duket i synuar ndodhi pavarësisht masave të sigurisë, përfshirë gjashtë oficerë policie universitare dhe ekipin privat të Kirk.