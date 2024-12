Fëmijët në Gaza përjetojnë ‘privim të plotë dhe vuajtje të paimagjinueshme’, thotë UNICEF

UNICEF thekson vuajtjet e rënda të fëmijëve në Gaza, duke i përshkruar ata si “të ftohtë, të sëmurë dhe të traumatizuar”, me mbi 96% të grave dhe fëmijëve të paaftë për të përmbushur nevojat bazë ushqyese.



UNICEF raporton më shumë se 14,500 fëmijë të vrarë dhe mijëra të plagosur në mbi 14 muaj konflikt.



Me fillimin e dimrit, fëmijët durojnë kushte të vështira, pa veshje të përshtatshme, ngrohje dhe burime bazë, shumë që djgein gjëra nga rrënojat për ngrohje.



Përpjekjet humanitare pengohen nga shkatërrimi dhe dërgesat e ndihmave kanë rënë në mënyrë drastike, mesatarisht 65 kamionë ngarkesa në ditë krahasuar me 500 para luftës.

