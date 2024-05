Fidan do të vizitojë Spanjën me rastin e njohjes së Palestinës si shtet

Fidan do të vizitojë Madridin “së bashku me anëtarët e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik dhe Grupit të Kontaktit të Ligës Arabe për Gazën, me ftesë të Spanjës me rastin e vendimit të saj për të njohur Shtetin e Palestinës”, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme.

“Takimet do të fokusohen në përpjekjet për të arritur një armëpushim të përhershëm në Gaza dhe për të inkurajuar më shumë vende që të njohin shtetin e Palestinës në bazë të një zgjidhjeje me dy shtete”, shtoi Ministria.

Izraeli ka vrarë më shumë se 36.000 palestinezë në Rripin e Gazës që nga sulmi ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas më 7 tetor të vitit të kaluar.

Fushata ushtarake e ka kthyer pjesën më të madhe të enklavës me 2,3 milionë njerëz në gërmadha, duke lënë shumicën e civilëve të pastrehë dhe në rrezik nga uria.