Fidan merr pjesë në takimin e diplomatëve të lartë arabo-islamikë në Katar

Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, të dielën mori pjesë në takimin e ministrave të Jashtëm si përgatitje për një samit të jashtëzakonshëm të përbashkët të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik dhe Ligës Arabe në Doha.
Samiti u organizua pas sulmit ajror izraelit të së martës ndaj një kompleksi banimi në Doha, ku u vranë pesë anëtarë të Hamasit, ndërsa grupi po shqyrtonte një propozim të ShBA-së për t’i dhënë fund luftës në Gaza, ku gati 65.000 palestinezë janë vrarë që nga tetori 2023.
Ministrat e jashtëm arabë dhe islamikë nisën një takim përgatitor me dyer të mbyllura në Doha të dielën, përpara samitit urgjent të së hënës, i cili do të mbledhë krerët e shteteve.
Pritet që mbledhja të diskutojë gjithashtu mbi aktivizimin e një force të përbashkët ushtarake arabe, një nismë e propozuar që nga Egjipti pothuajse një dekadë më parë.