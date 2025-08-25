Fidan në mbledhjen e OBI-së: Palestinezët kanë nevojë për veprimin tonë të përbashkët

Populli palestinez ka nevojë për “veprimin tonë të përbashkët”, tha të hënën ministri turk i Jashtëm, Hakan Fidan, në hapjen e një takimi urgjent të Organizatës për Bashkëpunim Islamik (OBI) mbi Gazën.
Duke folur në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të OBI-së, i mbajtur në Xhide, Fidan tha: “Ajo që populli palestinez ka nevojë është veprimi ynë i përbashkët”.
Ai gjithashtu nënvizoi rëndësinë e “presionit të koordinuar” për të detyruar Izraelin drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme.
Takimi i OBI-së, i kryesuar nga diplomati i lartë turk, do të fokusohet te veprimet aktuale izraelite në Gaza dhe synon t’i koordinojë pozicionet dhe reagimet e shteteve anëtare.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë gati 62.700 palestinezë në një sulm të egër mbi Gazën. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri akute.