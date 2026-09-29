FIFA akuzon UEFA-n për “fushatë dezinformimi” ndërsa beteja ligjore vazhdon

FIFA ka akuzuar UEFA-n për zhvillimin e një “fushate dezinformimi” dhe për përpjekje për të ndikuar në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të organizatës, në kuadër të një mosmarrëveshjeje ligjore në rritje lidhur me projektin e braktisur FIFA Forward Enterprise (FFE).
Në një dokument të dorëzuar të hënën në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së për Distriktin Jugor të Floridës, FIFA kundërshtoi kërkesën e UEFA-s për zbulimin e provave dhe dokumenteve lidhur me projektin.
Organizata qeverisëse e futbollit evropian akuzoi presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, për “keqmenaxhim kriminal” dhe për promovimin e asaj që e cilësoi si “një çmim mashtrues jashtë tregut” për përfitimin e tij në lidhje me propozimin e FFE-së.
Në përgjigjen e saj, FIFA tha se dokumenti i UEFA-s përmbante “deklarata të shumta të rreme ose mashtruese për FIFA-n dhe Infantinon”.
“Pa asnjë bazë, UEFA sugjeron se zoti Infantino kërkoi të përfitonte personalisht nga propozimi i FFE-së”, tha FIFA, sipas një raportimi të BBC-së.
“Sugjerimet e UEFA-s se zoti Infantino ka shkelur ndonjë ligj apo parim etik janë kategorikisht të pabazuara.”
FIFA e përshkroi gjithashtu kërkesën e UEFA-s për dokumente si “absurdësisht të gjerë” dhe argumentoi se gjykatat kanë rrëzuar kërkesa të ngjashme.
Propozimi i FFE-së u pezullua pas kundërshtimeve të gjera. UEFA ka qenë ndër kritikët kryesorë të Infantinos lidhur me projektin, ndërsa janë bërë gjithashtu thirrje që ai të japë dorëheqjen.
Të hënën, The Athletic raportoi se Infantino kishte shprehur mbështetje për shpërndarjen e më shumë fondeve për shoqatat anëtare nga rezervat prej 6 miliardë dollarësh të FIFA-s.
Sipas raportimit, Infantino u tha presidentëve të gjashtë konfederatave kontinentale të FIFA-s se propozimet për financim shtesë do të shqyrtohen nga Këshilli i FIFA-s në mbledhjen e 15 tetorit.
Kreu i FIFA-s pritet të kërkojë një mandat tjetër si president në mars 2027, ndërsa kandidatët e mundshëm kanë afat deri më 18 nëntor për të hyrë në garë.