Filipine, 18 të vdekur dhe dy të zhdukur nga tajfuni “Fung-Wong”

Të paktën 18 persona humbën jetën dhe dy të tjerë rezultojnë të zhdukur pasi tajfuni “Fung-Wong” shkaktoi shira të rrëmbyeshëm dhe përmbytje të mëdha në të gjithë Filipinet, duke detyruar evakuimin e më shumë se dy milionë banorëve, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Sipas “Inquirer”, mbi 2.4 milionë njerëz janë prekur në 15 rajone, përfshirë Luzonin qendror, rajonin autonom Bangsamoro në Mindanaon Muslimane (BARMM) dhe Visayas Perëndimore. Autoritetet lokale thanë se më shumë se 800 mijë njerëz të zhvendosur po strehohen në rreth 11.800 qendra evakuimi në të gjithë rajonet e prekura.
Vdekjet e konfirmuara u raportuan në rajonin administrativ Cordillera, Luginën Cagayan, Bicol dhe Visayasin Perëndimor. Dy persona mbeten të zhdukur dhe 28 të tjerë të plagosur, thanë zyrtarët.
Përmbytjet janë përhapur në 267 zona me tetë rajone ende nën ujë. Rajoni Bicol regjistroi numrin më të lartë të zonave të përmbytura me 161, i ndjekur nga Calabarzon me 39 dhe Luzoni qendror me 36.
Stuhia dëmtoi rrugë dhe ura ndërsa ndërprerjet e furnizimit me energji elektrike dhe ujë vazhdojnë në dhjetëra qytete dhe qyteza. Tajfuni “Fung-Wong”, i njohur në vend si tajfuni “Uwan” doli nga zona e përgjegjësisë e Filipineve herët të martën, por mund të rikthehet më vonë këtë javë, sipas Byrosë shtetërore të motit.
Javën e kaluar, tajfuni “Kalmaegi” shkaktoi vdekjen e të paktën 224 personave ndërsa la të zhdukur 109 persona dhe plagosi më shumë se 500 të tjerë në vend.