Filipine, pezullohet puna e qeverisë dhe mësimi në Metro Manila për shkak të reshjeve të dendura

Filipinet pezulluan sot punën e qeverisë dhe mësimin në Metro Manila dhe disa provinca përreth pasi shirat e dendur të vazhdueshëm nga musonet vazhduan në shumë pjesë të vendit, transmeton Anadolu.
Puna e qeverisë dhe mësimi në të gjitha nivelet në shkollat publike dhe private u pezulluan nga ora 15:00 me orën lokale në rajonin e kryeqytetit dhe 11 provinca tjera të vendit, njoftoi “GMA News Online”.
Vendimi pasoi një rekomandim nga Këshilli Kombëtar për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut të Fatkeqësive për shkak të reshjeve të vazhdueshme të dendura të lidhura me musonin jugperëndimor, i njohur në nivel lokal si “Habagat”.
Agjencitë qeveritare që ofrojnë shëndetësi, reagim ndaj fatkeqësive dhe shërbime të tjera thelbësore u urdhëruan të mbeten funksionale ndërsa vendimet për pezullimin e punës në sektorin privat iu lanë punëdhënësve.
Ndërprerja erdhi pasi autoritetet rishikuan numrin e të vdekurve nga efektet e kombinuara të musonit jugperëndimor dhe cikloneve të fundit tropikale. Policia Kombëtare e Filipineve tha sot se 25 persona kanë humbur jetën, përfshirë një oficer policie, sipas “Inquirer”.
Policia ka raportuar më parë 26 vdekje, por uli shifrën pas verifikimit të raporteve të paraqitura nga njësitë rajonale.