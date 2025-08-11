Filipinet: Anijet e Marinës Kineze përplasen në ujëra të diskutueshme

Dy anije kineze u përplasën me njëra-tjetrën në ujërat e diskutueshme të Detit të Kinës Jugore, njoftuan autoritetet filipinase, transmeton Anadolu.
“Përplasja ndodhi midis anijes 3104 të Rojës Bregdetare të Kinës (CCG) dhe anijes 164 të Marinës së Ushtrisë Çlirimtare Popullore (PLA Navy)”, tha Roja Bregdetare Filipinase (PCG) në një deklaratë.
Aksidenti ndodhi pranë ishullit Huangyan, i cili njihet edhe si Scarborough Shoal ose Bajo de Masinloc, ku Manila kishte vendosur anijet BRP Teresa Magbanua dhe BRP Suluan për anijet e saj të peshkimit.
“CCG 3104 po ndiqte BRP Suluan dhe “kreu një manovër të rrezikshme” nga ana e djathtë e anijes PCG, “duke çuar në përplasjen me anijen luftarake të Marinës së PLA-së”, tha Roja Bregdetare Filipinase.