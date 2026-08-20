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Finlanda përgatitet të rifillojë transferimin e azilkërkuesve drejt Italisë

Finlanda po përgatitet të rifillojë transferimin e azilkërkuesve drejt Italisë, duke u bërë vendi i katërt që ndërmerr një hap të tillë, pas Gjermanisë, Zvicrës dhe Austrisë, transmeton Anadolu.

Zyra për media e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Finlandës tha për agjencinë e lajmeve ANSA se kjo lëvizje vjen pas hyrjes në fuqi të Rregullores së BE-së për Azilin dhe Migracionin (AMMR).

AMMR është një ligj i BE-së që u mundëson vendeve të Evropës Veriore të kthejnë azilkërkuesit në vendin e parë evropian ku ata kanë hyrë.

“Besojmë se hyrja në fuqi e Rregullores së BE-së për Menaxhimin e Azilit dhe Migracionit do të mundësojë rifillimin e transferimeve drejt Italisë. Këto transferime aktualisht po përgatiten”, tha zyra për media.

Ministria finlandeze tha se vendi e konsideron të rëndësishme që rregullat e BE-së që përcaktojnë përgjegjësinë për shqyrtimin e kërkesave për azil të zbatohen sipas qëllimit të tyre.

“Për Finlandën, e cila bëhet vendi i katërt që dërgon azilkërkuesit e sistemit të Dublinit drejt Italisë, pas Gjermanisë, Zvicrës dhe Austrisë, është e rëndësishme që rregullat për përgjegjësinë e shqyrtimit të kërkesave për azil të zbatohen siç duhet dhe që të gjitha vendet anëtare të BE-së të përmbushin detyrimet e tyre në kuadër të paktit”, tha ministria.

Më tej, zyra për media theksoi gjithashtu angazhimin e Finlandës për zbatimin e procedurave që përcaktojnë përgjegjësinë për shqyrtimin e kërkesave për azil.

“Nga ana jonë, ne mbetemi të përkushtuar për të garantuar zbatimin efektiv të procedurave që përcaktojnë përgjegjësinë”, thuhet më tej.

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