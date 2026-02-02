Fituh: Njoftimi për prishjen e 14 shtëpive në Silvan është spastrim etnik dhe shkelje e së drejtës ndërkombëtare

Kryetari i Këshillit Kombëtar Palestinez, Ruhi Fituh, tha se njoftimi i autoriteteve izraelite për prishjen e menjëhershme të 14 shtëpive në lagjen Al-Bustan të Silvanit, në jug të Xhamisë Al-Aksa, përbën krim ligjor e politik, spastrim etnik racist dhe shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare humanitare.
Në një deklaratë për media, Fituh theksoi se arsyetimi i ndërtimit pa leje është një mjet ligjor i rremë që përdoret për të imponuar politikën e “tokës së zbrazët”, për të legjitimuar dëbimin e detyruar dhe për të krijuar fakte të përhershme koloniale. Sipas tij, kjo është pjesë e një projekti që synon zbrazjen e Jerusalemit nga banorët e tij autoktonë, izolimin e lagjeve palestineze dhe ndryshimin me forcë të identitetit demografik dhe gjeografik të qytetit.
Ai shtoi se shënjestrimi i lagjes Al-Bustan hyn në kuadër të një plani të gjerë judaizimi që fokusohet rreth Xhamisë Al-Aksa, me synim izolimin dhe kontrollin e saj, si dhe shndërrimin e zonës në të ashtuquajtura “parqe biblike”, në dëm të statusit historik dhe ligjor ekzistues. Fituh paralajmëroi gjithashtu për rritjen e kërcënimeve nga grupe ekstremiste hebraike ndaj Xhamisë Al-Aksa.
Fituh sqaroi se Silvani përfaqëson thellësinë jugore mbrojtëse të Xhamisë Al-Aksa dhe se çdo cenim i tij është cenim i drejtpërdrejtë i Jerusalemit si qytet i pushtuar, i cili i nënshtrohet së drejtës ndërkombëtare. Ai paralajmëroi se heshtja e vazhdueshme ndërkombëtare inkurajon vazhdimin e politikave të prishjes dhe spastrimit hapësinor.
Në fund, Fituh i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë përgjegjësitë e tij ligjore dhe morale, të ndalë standardet e dyfishta dhe të sigurojë mbrojtje urgjente ndërkombëtare për popullin palestinez dhe vendet e tij të shenjta, duke theksuar se këto veprime nuk i japin asnjë legjitimitet pushtimit.