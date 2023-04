Flamuri i Azerbajxhanit vendoset në pikën e kontrollit kufitar në fillim të Korridorit Laçin – VIDEO

Flamuri i Azerbajxhanit është vendosur në pikën e kontrollit kufitar të cilin e ka krijuar në fillim të rrugës Laçin-Khankendi (Korridorit Laçin), raporton Anadolu.

Njësitë e Shërbimit Kufitar Shtetëror të Azerbajxhanit mbajtën një ceremoni në pikën e kontrollit në kufirin me Armeninë dhe në ceremoni ngritën në shtizë flamurin e Azerbajxhanit.

Pas ceremonisë, heroi i luftës për atdhe, koloneli Babek Alekberov mbajti një fjalim drejtuar presidentit Aliyev, ku tha: “I nderuar president, kryekomandant fitimtar, në kuadër të udhëzimit tuaj flamuri ynë 3 ngjyrësh që është simboli ynë i krenarisë valëvitet mbi lumin Hekeri, në kufirin Azerbajxhan-Armeni. Me këtë është siguruar integriteti i kufijve të atdheut tonë”.

Azerbajxhani më 23 prill krijoi pikë kontrolli kufitar në fillim të Korridorit Laçin për të parandaluar transportin e fuqisë punëtore, municioneve, minave dhe pajisjeve të tjera ushtarake nga grupet e paligjshme të armatosura armene nga Armenia në territorin e Azerbajxhanit.

Kjo situatë shkaktoi reagime në Armeni dhe në një deklaratë nga Azerbajxhani u theksua se nga kjo pikë për popullatën armene që jeton në rajonin Karabak të Azerbajxhanit do të formohen kushtet e përshtatshme për kalimet transparente dhe të rregullta në dy drejtime drejt Armenisë dhe Azerbajxhanit dhe se mekanizmi i kontrollit do të vendoset në funksion në mënyrë të koordinuar me forcat ruse.

❗️🇦🇿Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında Azərbaycan bayrağının ucaldılması mərasimi baş tutub..🫡🙏🏻 pic.twitter.com/ktqrspyIXH — Azerbaijani 🇦🇿🇹🇷 (@beyazid89) April 26, 2023