Flotila Globale “Sumud” niset sot drejt Gazës për të thyer bllokadën izraelite

Flotila më e madhe civile dhe humanitare që nga fillimi i bllokadës izraelite ndaj Gazës niset sot nga Barcelona drejt enklavës palestineze, ndërsa ndihmat vazhdojnë të bllokohen për mbi pesë muaj dhe Klasifikimi i Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore (IPC) ka shpallur zyrtarisht urinë në Gaza.
Aktivistja suedeze Greta Thunberg, pjesë e komitetit drejtues të flotilës, e ka quajtur këtë përpjekjen si “tentativa më e madhe ndonjëherë për të thyer rrethimin e paligjshëm izraelit mbi Gaza”. Përveç anijeve që nisen nga Spanja, dhjetëra të tjera pritet të nisen më 4 shtator nga portet e Tunizisë dhe Mesdheut.
Flotila përfshin aktivistë nga shumë vende, ligjvënës europianë dhe figura publike si ish-kryetarja e Barcelonës, Ada Colau. Ligjvënësja portugeze Mariana Mortagua tha se misioni është i ligjshëm sipas ligjit ndërkombëtar.
Kjo flotilë është rezultat i bashkimit të katër lëvizjeve kryesore globale: Freedom Flotilla Coalition, Global March to Gaza, Sumud Convoy dhe Asian Sumud Nusantara, duke sjellë bashkë mijëra persona nga e gjithë bota, përfshirë avokatë, mjekë, infermierë, gazetarë dhe mbrojtës të të drejtave të njeriut.
Organizatorët theksojnë se misioni është paqësor dhe humanitar, duke sjellë jo vetëm ushqim dhe ilaçe, por edhe shpresën se njerëzimi do të triumfojë mbi indiferencën. /mesazhi