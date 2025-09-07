Flotilja “Global Sumud” përkujton aktivisten e vrarë në Bregun Perëndimor

Flotilja “Global Sumud” ka shënuar përvjetorin e parë të vdekjes së Aysenur Ezgi Eygi, aktivistes turko-amerikane të vrarë nga forcat izraelite gjatë një proteste kundër vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor.
Në një postim në rrjete sociale, organizatorët thanë se Aysenur dhe “qindra mijëra palestinezë e mbështetës të tyre janë vrarë nga qeveria dhe okupimi izraelit ndër vite, pa asnjë llogaridhënie”.
“Ne e kuptojmë se siguria dhe liria jonë si njerëzim lidhet me atë të Palestinës, dhe zgjedhim të veprojmë, ashtu siç bëri Aysenur,” shkruhej në deklaratë. “Teksa lundrojmë për Palestinën, ajo është me ne.”
Flotilja e përshkroi misionin e saj si një përpjekje për të thyer rrethimin e Gazës në emër të atyre që “u masakruan duke qëndruar për njerëzim dhe paqe të drejtë”, duke e cilësuar udhëtimin si “një deklaratë kundër gjenocidit”. /mesazhi