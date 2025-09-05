Flotilja Globale “Sumud” niset drejt Tunizisë për të sfiduar bllokadën izraelite

Organizatorët njoftuan të premten se Flotilja Globale “Sumud” është nisur nga Menorca dhe po lëviz drejt Tunizisë, si pjesë e misionit për të thyer bllokadën izraelite mbi Gazën, për të dërguar ndihma humanitare dhe për të tërhequr vëmendjen botërore mbi gjendjen e palestinezëve.
Shumica e anijeve janë tashmë në rrugë drejt Tunisit, ndërsa disa të tjera, përfshirë dy që po riparohen në Barcelonë pas dëmtimit nga stuhitë, do t’i bashkohen flotës së shpejti.
Më 7 shtator, dhjetëra mjete lundruese pritet të nisen nga portet e Katanias në Siçili dhe Tunisit, duke iu bashkuar flotës nga Barcelona, në një veprim që organizatorët e quajtën “një sfidë të fuqishme e të bashkuar ndaj bllokadës izraelite”.
Flotilja ka marrë mbështetje të gjerë ndërkombëtare nga deputetë, sindikata dhe aktivistë të të drejtave të njeriut. Mbi 100 zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë të zgjedhur kanë nënshkruar një letër të përbashkët duke bërë thirrje për hapjen e një korridori humanitar drejt Gazës dhe mbrojtjen e misionit civil.
Raportuesja speciale e OKB-së për territoret palestineze, Francesca Albanese, tha se misioni është plotësisht në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Punëtorët portualë në Gjenovë të Italisë gjithashtu u zotuan të bllokojnë çdo ngarkesë për Izraelin në rast se flotilja pengohet.
Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, shprehu solidaritet me pjesëmarrësit: “Ju keni zgjedhur rrugën më të vështirë e më të rrezikshme: atë të veprimit përballë dhunës brutale. Nga ky breg, ju dërgojmë forcë, fjalë dhe jetë.”
Organizatorët bënë thirrje për mbrojtje ndërkombëtare dhe kalim të sigurt për flotiljen, duke e quajtur rrethimin izraelit mbi Gazën pjesë të “gjenocidit në vazhdim kundër popullit palestinez”.
Ata theksuan se misioni nuk financohet nga qeveri apo korporata, por nga kontribute të familjeve, komuniteteve dhe organizatave në mbarë botën.
“Koalicioni ynë bashkon mjekë, humanitarë, aktivistë, juristë, artistë dhe njerëz të zakonshëm të bashkuar nga një besim i përbashkët: që palestinezët meritojnë të jetojnë me dinjitet, liri dhe njerëzi,” thuhet në deklaratë.
Lufta në Gaza ka hyrë në ditën e saj të 700-të, me mbi 64,200 palestinezë të vrarë, ndërsa enklava po përballet me uri masive. /mesazhi