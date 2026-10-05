Flydubai: pikëpyetjet por edhe faktet që hedhin poshtë alibinë e Tel Avivit…

Izraeli dinte paraprakisht listën e ekuipazhit dhe pasagjerëve të fluturimit
Një tjetër pjesë i është shtuar enigmës gjithnjë e më të dyshimtë mbi fluturimin e Flydubai, të cilin një sulmues i dyshuar nga Omani – bashkëpiloti – dyshohet se u përpoq ta rrëmbente dhe ta rrëzonte të mërkurën e javës së kaluar.
Gazeta izraelite Haaretz raporton se autoritetet e Tel Avivit kishin paraprakisht një listë të ekuipazhit dhe pasagjerëve të avionit. Burimet i thanë gazetës se organet përgjegjëse për monitorimin dhe kontrollin e ekuipazheve të huaja që mbërrijnë në vend janë Departamenti i Sigurisë i Ministrisë së Transportit dhe Mossadi.
Të dyja i marrin listat dhe raportojnë paraprakisht çdo aktivitet të dyshimtë. Në faqen e internetit të Divizionit të Sigurisë, Emergjencave dhe Kibernetikës së ministrisë, detyrat e saj përfshijnë sigurimin që fluturimet për në, nga dhe brenda Izraelit të jenë pa kërcënime terroriste, duke përfshirë kontrollin e sigurisë së fluturimeve të huaja.
Sipas dy burimeve, përgjegjësia i takon Ministrisë së Transportit “në letër”, por asaj i mungon kapaciteti konkret operacional për ta trajtuar atë: “Nuk ka aftësi inteligjence; vetëm Mossadi ose Shin Bet i kanë ato”. Nga ana e tij Shin Bet, sqaron se është përgjegjëse vetëm për sigurinë e linjave ajrore izraelite dhe direktivave në Aeroportin Ben Gurion, jo të transportuesve të huaj.
Ligji i vitit 2023
Sipas Haaretz, korniza rregullatore është mjaft e qartë. Në vitin 2023, Knesset miratoi një ligj që krijonte një qendër për shqyrtimin parandalues të listave të pasagjerëve dhe ekuipazhit, me qëllim identifikimin e atyre “që mund të paraqesin një rrezik potencial për sigurinë”.
Njësia u krijua brenda Autoritetit Tatimor Izraelit dhe linjat ajrore duhet të transmetojnë të dhënat 48 orë para fluturimit. Listat duhet t’i përcillen më pas Shin Bet, policisë dhe Mossadit.
Të dhënat përfshijnë emrin e plotë dhe kombësinë. Pra dihej shtetësia omaniane e bashkëpilotit. Piloti, Hamam Al-Hammami, është djali i një nëne siriane dhe një babai omanian.
Kur u kontaktua nga Haaretz, Autoriteti Tatimor konfirmoi se kishte marrë listat për fluturimin Flydubai, duke ia referuar çështjen Ministrisë së Transportit për sqarime të mëtejshme.
Megjithatë, ministria nuk iu përgjigj pyetjes së gazetës izraelite nëse e kishte marrë listën dhe nëse e kishte shqyrtuar atë. Yitzhak Raz, ish-kreu i Autoritetit të Aviacionit Civil (2003-2004) dhe ish-kreu i hetimeve të aksidenteve në ministri, nuk ka dyshime: ministritë, me ndihmën e Shin Bet dhe Mossadit, duhet të verifikojnë identitetin e pilotëve që vijnë për të parandaluar mbërritjen e individëve me “ide ekstremiste”.
Por si është e mundur që, në një kohë tensionesh rajonale si kjo, autoritetet e Tel Avivit të kenë qenë kaq të pakujdesshme? A është vërtet e besueshme që Mossadi nuk e vuri re kombësinë e bashkëpilotit?
Pikëpyetje rreth versionit zyrtar
Ky informacion i shtohet një historie që tashmë ngre shumë dyshime dhe pyetje. Siç e shpjegoi Davide Malacaria në InsideOver, pyetje të shumta rëndojnë mbi versionin zyrtar.
Para së gjithash, si është e mundur që, në një kontekst konflikti të akut në Lindjen e Mesme, bashkëpiloti arriti të hipte në aeroplan me një kamë?
Sipas variantit zyrtar, ai e theri me thikë pilotin tjetër. Dhe kjo në një aeroport si Dubai, i cili, siç e shpjegoi për NBC Philip Baum, një profesor në Universitetin e Coventry-t dhe një ekspert për sigurinë e aviacionit, gëzon një reputacion të shkëlqyer për sigurinë.
Jo vetëm kaq. Ajo që e bën situatën edhe më konfuze, deklaratat e bëra nga vetë kryeministri izraelit Netanyahu. Të enjten, ai pretendoi se Izraeli kishte marrëveshje të hershme me linjat ajrore të huaja për të parandaluar uljen e pilotëve në vendet pa marrëdhënie diplomatike me shtetin hebre.
Megjithatë, vëren NBC, autoritetet izraelite e kanë identifikuar bashkëpilotit si omanas, dhe Izraeli dhe Omani nuk kanë marrëdhënie diplomatike zyrtare. Pra, si përfundoi ai burrë në një fluturim për në Tel Aviv?
Megjithatë, aspekti më i pakuptueshëm mbetet një tjetër: vendimi për të punësuar një shtetas omanian në një aeroplan që shkonte për në Tel Aviv, licenca e pilotit të të cilit ishte pezulluar nga Oman Air sepse ai konsiderohej një “kërcënim për sigurinë kombëtare”.
Një shkelje flagrante e sigurisë që vetëm pak ditë pas sulmit të supozuar, ngre shumë pikëpyetje. \tesheshi