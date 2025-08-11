Fondi i pasurisë i Norvegjisë ndërpret kontratat e menaxherëve të aseteve izraelite

Fondi sovran i pasurisë prej 2 trilionë dollarësh i Norvegjisë ka bërë të ditur se ndërpreu të gjitha kontratat me menaxherët e aseteve që trajtonin investimet izraelite për shkak të shqetësimeve mbi situatën në Gaza dhe Bregun Perëndimor, transmeton Anadolu.
Ministri i Financave, Jens Stoltenberg, ka urdhëruar bankën qendrore të Norvegjisë dhe Këshillin e Etikës të kryenin një shqyrtim të investimeve të fondit në kompanitë izraelite.
“Të gjitha investimet në kompanitë izraelite që janë menaxhuar nga menaxherë të jashtëm do të zhvendosen brenda kompanisë dhe do të menaxhohen brenda kompanisë. Ne po ndërpresim kontratat me menaxherët e jashtëm në Izrael”, tha fondi norvegjez.
Deri më 30 qershor, fondi mbante aksione në 61 kompani izraelite, por ditët e fundit hoqi dorë nga 11 prej tyre.
“Ne i kemi kaluar ditët e fundit duke shitur të gjitha investimet tona në kompanitë izraelite që nuk janë në indeksin e referencës së aksioneve. Tani i kemi shitur plotësisht këto pozicione”, njoftoi fondi.
“Këto masa u morën në përgjigje të rrethanave të jashtëzakonshme. Situata në Gaza është një krizë serioze humanitare. Ne jemi investuar në kompani që operojnë në një vend në luftë dhe kushtet në Bregun Perëndimor dhe Gaza janë përkeqësuar kohëve të fundit”, tha Nicolai Tangen, drejtor ekzekutiv i Norges Bank Investment Management.
“Në përgjigje, ne do të forcojmë më tej kujdesin tonë të duhur. Masat që po marrim do të thjeshtojnë menaxhimin e investimeve tona në këtë treg dhe do të zvogëlojnë numrin e kompanive që ne dhe Këshilli për Etikë monitorojmë”, theksoi Tangen.
Norvegjia ka njohur shtetin palestinez së bashku me Spanjën dhe Irlandën në maj të vitit të kaluar.