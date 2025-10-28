Forcat izraelite arrestojnë 6 palestinezë në bastisje në Bregun Perëndimor

Forcat izraelite kanë arrestuar gjashtë palestinezë gjatë bastisjeve të mëngjesit në kampe refugjatësh dhe fshatra në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton agjencia Wafa.
Sipas raportit, arrestimet ndodhën pasi trupat izraelite hynë me forcë në shtëpitë e banorëve dhe i shkatërruan ato gjatë kontrollit.
Tre persona u arrestuan në kampin e refugjatëve Jalazone, në veri të Ramallahut, një në kampin Balata pranë Nablusit, një tjetër në kampin Askar dhe një person tjetër në perëndim të Nablusit.
Bastisje të tjera u raportuan edhe në fshatrat Shabtin dhe Deir Abu Mishal, në perëndim të Ramallahut, si dhe në Jifna në veri, megjithëse aty nuk pati arrestime.
Izraeli ka kryer qindra bastisje në kampet e refugjatëve gjatë muajve të fundit, duke intensifikuar operacionet në gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar. /mesazhi