Forcat izraelite arrestojnë 9 persona në Bregun Perëndimor

Forcat izraelite kanë kryer një tjetër valë bastisjesh gjatë natës në Bregun Perëndimor të pushtuar. Sipas agjencisë Wafa, ato:
- arrestuan gjashtë persona gjatë bastisjes në disa qytete pranë Betlehemit;
- arrestuan dy persona në qytetin Halhul, afër Hebronit;
- sulmuan kampin e refugjatëve Am’ari pranë Ramallahut dhe arrestuan një burrë pas kontrollit në shtëpinë e tij;
- bastisën disa shtëpi në fshatin Beita, pranë Nablusit, duke dëmtuar pronat e banorëve dhe duke vendosur snajperë në çatitë e tyre. /mesazhi