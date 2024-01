Personeli dhe automjetet ushtarake izraelite janë parë në qytetin e pushtuar të Bregut Perëndimor, i cili shërben si bazë e Autoritetit Palestinez.

Objektivi i operacionit të tyre në qytet është i paqartë.

Nuk pati shumë konflikte në Ramallah gjatë luftës në Gaza edhe pse tensionet mbeten të larta.

Ramallah is being stormed right now by the terrorist israeli occupation forces.#FreePalestinepic.twitter.com/gDDYdA472e

— 𓂆 🇵🇸Intifada فلسطين من البحر للنهر🪓 (@PalestinianMess) January 7, 2024