“Forcat izraelite bombarduan 2 spitale në Khan Younis të Gazës”

Ministria e Shëndetësisë e Gazës akuzoi ushtrinë izraelite për bombardimin e dy objekteve mjekësore në qytetin jugor të Khan Younisit.

“Forcat izraelite po bombardojnë gjerësisht afërsinë e Kompleksit Mjekësor Nasser dhe Spitalit al-Amal” në Khan Younis, tha zëdhënësi i ministrisë Ashraf al-Qudra për Anadolu.

Ai tha se forcat izraelite bllokuan rrugët për në dy objektet dhe penguan dërgimin e ambulancave atje.

Zëdhënësi paralajmëroi se pacientët dhe personeli mjekësor në të dy objektet “janë në rrezik të madh”.

Autoritetet shëndetësore palestineze kanë akuzuar vazhdimisht ushtrinë izraelite se ka shënjestruar spitalet dhe ambulancat gjatë ofensivës së saj vdekjeprurëse në Rripin e Gazës që nga 7 tetori.

Ushtria izraelite tha të martën se ka kryer rrethimin rreth qytetit Khan Younis, për të cilin Tel Avivi thotë se është bastion i Hamasit.

Izraeli ka kryer sulme vdekjeprurëse në Rripin e Gazës që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor, duke vrarë të paktën 25.700 palestinezë dhe duke plagosur 63.740 të tjerë. Gati 1.200 izraelitë besohet se janë vrarë në sulmin e Hamasit.

Lufta izraelite ka zhvendosur brenda 85 për qind të popullsisë së Gazës, e cila përballet me mungesë akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa më shumë se gjysma e infrastrukturës së enklavës, sipas OKB-së, është dëmtuar ose shkatërruar.

The Red Crescent released footage documenting the first moments after Israeli forces targeted its headquarters and Al Amal hospital in Khan Yunis in Gaza. pic.twitter.com/taBlqoS65p

— Quds News Network (@QudsNen) January 24, 2024